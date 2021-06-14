Що викликає мутації, які потрібні для еволюції

Еволюцію рухають вперед дві сили: природний відбір та випадкові мутації. Якщо з першою позицією все зрозуміло, то з другою не все так ясно. Що викликає ці випадкові мутації?

Дві еволюційні сили – випадкові мутації в генах живих організмів та природний відбір організмів, чиї мутації роблять їх більш здатними виживати досить довго, щоб відтворюватися й передавати одні й ті ж гени своєму потомству. Ці мутації можуть бути чим завгодно: від поодинокої "точкової мутації", коли одна з чотирьох складових ДНК перетворюється в іншу, до повної втрати або дублювання цілих послідовностей генів.

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Через мутацію в генах у тюльпана одна пелюстка має жовтий колір / Фото Wikipedia

Причини виникнення мутацій

Точкові мутації часто викликаються мутагенними хімічними речовинами, такими як кадмій.

Більш серйозні зміни можуть бути викликані простими помилками, що здійснюються генетичними системами клітин. Близько 70 відсотків мутацій шкідливі для організму. Багато таких мутацій немов "вимикаються", оскільки вони не сприяють виживанню. Тільки близько однієї третини з них нешкідливі або активно корисні.

Такі мутації можуть розповсюджуватися не лише серед популяції одного виду, але й між різними видами завдяки вірусам.

Ці ж мутації свого часу допомогли людині вижити та виграти еволюційні змагання з іншими видами.