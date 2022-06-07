Редагування повідомлень називають чи не найголовнішим нововведенням з моменту запуску Twitter. Воно стало настільки популярним запитом серед користувачів, що встигло перетворитися на своєрідний внутрішній мем. Компанія навіть щороку першого квітня жартувала про те, що працює над впровадженням функції. Цього року такий твіт теж був. Однак він уже виявився не жартом.

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Як це працюватиме

Коротко нагадаємо, що раніше розробниця з Японії Джейн Манчун Вонг повідомляла, що твіти залишаться "незмінними" навіть з введенням функції "редагувати твіт". Замість редагування початкового твіту платформа натомість буде створювати новий з іншим ідентифікатором. Неясно, чи буде при цьому він залишатися з тим же часом публікації, чи рахуватиметься створеним "щойно". Імовірно, при такому "редагуванні" зникатимуть усі лайки та ретвіти, однак наразі це лише припущення. Оригінальний твіт та всі попередні зміни, внесені користувачем, будуть зберігатися – імовірно для цього потрібно буде вибрати спеціальний пункт меню, який відображатиме процес зміни повідомлення, як це зараз реалізовано у Facebook.

Тепер надійшла нова порція інформації. Цього разу від розробника додатків Німи Оуджі. Судячи з його скриншотів, Twitter додасть таймер.

Сам знімок екрана, варто зазначити, викликає деякі питання. На зображенні видно таймер, встановлений на позначці 30 хвилин. Автор не зазначає, чи саме такий строк матимуть користувачі на редагування, але пише, що таймер "з’являється, коли ви редагуєте твіт". Однак на його таймері не пройшло жодної секунди. Відправлення твіту, його відкриття, запуск редагування та скриншот повинні були б зайняти хоча б кілька секунд.

Можна було б припустити, що таймер починає демонструватися вже на етапі першого написання твіта й запускається лише після публікації, однак у вікні редагування повідомлення на скриншоті Німи Оуджі кнопка публікації названа як Update – Оновити. Зараз при написанні твіта з нуля вона називається Tweet. Отже, він відкрив саме редагування.

Тому можна припустити два варіанти: або соцмережа дає більше часу, ніж 30 хвилин, і Оуджі просто випадково "зловив" таймер на позначці 30:00, або ж його зображення – це своєрідна заглушка, покликана продемонструвати як усе приблизно виглядатиме.

Лайкнути, ретвітнути або відповісти на оригінальну версію твіту не можна. Взаємодія буде доступна тільки з новою версією твіту, але й стара збережеться.

Першими тестувальниками функції стали підписники Twitter Blue. До кінця тестування вона може повністю змінитися.