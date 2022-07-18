Вчені з'ясували, що мозок людини вміє розпізнавати діпфейки, але свідомість блокує цю здібність

Людський організм здатен на фізіологічному рівні реагувати на фальшиві зображення. Однак свідомість обманює нас, перешкоджаючи розумінню й аналізу побаченого.

Дослідження австралійських вчених показало, що наш мозок вправно розпізнає складні діпфейки, навіть коли ми віримо, що зображення, які бачимо, є реальними. З'ясувалося, що реакції на зображення існуючих людей і згенерованих реалістичною нейромережею відрізняються – і це зчитується за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ).

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Деталі дослідження

Результати були отримані в ході тестів, призначених для оцінки людської реакції на оманливі образи, включаючи зображення явно фальшивих осіб, автомобілів, внутрішніх приміщень. Цікаво, що працює це навіть у випадку перевернених зображень.

Виявилось, що навіть при побіжному погляді мозок спостерігачів міг розпізнати фальшиві обличчя. Однак самим людям було важче відрізнити справжню особу від підробленої, і в деяких випадках вони вважали підроблені картинки реальнішими, ніж справжні.

Хоча мозок може розпізнавати різницю між реальними та реалістичними особами, спостерігачі не можуть свідомо відрізнити їх одне від одного. Наші висновки про дисоціацію між реакцією мозку та поведінкою впливають на те, як ми вивчаємо сприйняття підроблених осіб,

– кажуть автори дослідження.

, які втрачають здатність впізнавати обличчя людей, навіть якщо вони знають їх усе життя. При цьому зберігається вміння впізнавати особу за такими особливостями, як хода, зачіска, голос, постава, манера вдягатися. Розпізнавання предметів також зберігається.

У роботі дослідники використовували зображення створені Generative Adversarial Networks (GAN), якими поділилася NVIDIA. Набір даних включав 25 осіб, автомобілів та спалень з рівнями рендерингу від "нереалістичних» до "реалістичних".