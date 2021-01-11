Розробники Mozilla відключили функцію повернення на попередню сторінку за допомогою клавіші Backspace в своєму браузері Firefox. Це зроблено для запобігання випадкової втрати даних.

Google і Microsoft відключили функцію клавіші Backspace у своїх браузерах Chrome та Edge вже давно. Що стосується Firefox, то наразі повернення на попередню сторінку за допомогою Backspace відключено у новій тестовій збірці, пише Techdows.

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Що відомо

Коли нововведення з'явиться в стабільних версіях Firefox, користувачі не зможуть використовувати клавішу Backspace для переходу на попередню сторінку. Розробники рекомендують робити це поєднанням Alt + стрілка вліво в оглядачі для Windows і Command + стрілка вліво у версії програми для комп'ютерів Apple Mac.

Незважаючи на те, що за замовчуванням згадана функція буде відключена, її можна буде повернути вручну. Для цього необхідно перейти в меню конфігурації за адресою about: config і змінити значення параметра browser.backspace_action на 0.

Очікується, що нововведення з'явиться в стабільній версії Firefox 86, запуск якої відбудеться пізніше в цьому році.