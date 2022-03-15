Mozilla видалила "Яндекс" зі списку доступних пошукових систем браузера Firefox

У популярному браузері Mozilla Firefox більше не можна обрати за умовчанням пошукову систему "Яндекс". Натомість в налаштуваннях тепер автоматично обрано пошуковик Google, а в списку доступних альтернатив "Яндекс" взагалі відсутня.

Вперше згадані зміни виявили у Firefox 98.0.1. Передбачалося, що вони були внесені разом з оновленням.

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Виявилося, що у старіших версіях браузера, таких як Firefox 95.0.2 і 89.0.1, в яких відключено функцію автоматичного оновлення, можливість вибору "Яндекса" як пошуковик за замовчуванням також зникла. Офіційні представники Mozilla поки що не коментують це питання.



Пошуковий рушій "Яндекс" більше не доступний / Скриншот 24 каналу

У чинних правилах Mozilla сказано, що іноді компанія може періодично оновлювати список доступних для установки за замовчуванням пошукових систем браузера Firefox.

Цікаво. що розробники не розповсюджували повідомлення про видалення пошукового рушія "Яндекс" зі списку доступних за замовчуванням систем пошуку.