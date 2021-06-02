Як заявляє компанія, розробники "переглянули користувацький інтерфейс піксель за пікселем", виміряли цінність кожної функції і в підсумку спростили роботу Firefox. Вони вивчали, як люди взаємодіють з браузером, спостерігаючи за їхньою поведінкою.

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Що нового

Панель інструментів Firefox – це місце, де ви вводите URL-адресу. Спрощена панель дозволяє легше отримувати доступ до потрібних функцій. Як зазначають розробники, вони видалили візуальний безлад, щоб зосередитися на найбільш важливих елементах навігації.



Оновлений дизайн Firefox / Скриншот 24 каналу

Додаткові меню об'єднані і оптимізовані, щоб стати більш інтуїтивно зрозумілими.

Розробники також видалили непотрібні значки і додали чіткіші підписи до інших.

Значною зміною можна вважати й панель вкладок – вони тепер "плавають" над смугою з падаючою тінню, створюючи відчуття об'єму.

Також розробники видалили непотрібні попередження і повідомлення, а там, де вони залишилися, спростили дизайн.



Оновлені меню та контекстні меню Firefox / Скриншот 24 каналу

Крім того, за словами розробників, у Firefox 89 стали спокійнішими і більш плавними візуальні ефекти та анімації, легшими — значки, більш вишуканою — колірна палітра, більш сучасним — зовнішній вигляд для екранів всіх розмірів: комп'ютерів, телефонів і планшетів.

Розробники розповідають про оновлення дизайну Firefox: відео

Оновлення почали розповсюджувати з 1 червня.