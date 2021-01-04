Розробники Mozilla планують оновити інтерфейс веб-оглядача Firefox. Зміни торкнуться багатьох елементів браузера, в тому числі адресного рядка, панелі вкладок, основного і контекстного меню.

Оновлення під назвою Proton планують запустити 18 травня, разом з Firefox 89. Згідно з наявними даними, розробники змінять стиль оформлення вкладок і спливаючих підказок, в яких будуть виводитися ескізи вебсторінок і відформатований текст. Набори вкладок будуть групуватися і виводитися на відповідну панель у вигляді окремого віджета, пише німецький ресурс soeren-hentzschel.

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Що відомо

Також повідомляється про розробку компактного режиму, в якому список вкладок буде переміщатися вбік, щоб економити вертикальний простір. Розробники мають намір спростити контекстні меню області контенту, і панелі вкладок, які за замовчуванням будуть приховувати рідко використовувані елементи.



Mozilla працює над новим дизайном браузера Firefox / Фото Mozilla

Перероблять і діалоги з різноманітними попередженнями, запитами та підтвердженнями. Їх оформлення уніфікують з іншими діалогами, відцентрують по вертикалі, а вміст буде демонструватися зверху.

З бокової випадаючої панелі можна буде швидко налаштувати основні елементи зовнішнього вигляду. Наприклад, увімкнути темний режим, чи поставити кольоровий фон. Браузер також отримає перемальовані кнопки нові кольори з градієнтами.



Mozilla працює над новим дизайном браузера Firefox / Фото Mozilla

Варто відзначити, що в тестових версіях Firefox на вкладці з настройками вже з'явився параметр "browser.proton.enabled", який поки не працює, але надалі буде використовуватися для активації нового оформлення.

Очікується, що його тестування в бета-версіях Firefox почнеться в березні 2021 року. На даний момент судити про прийдешні зміни можна по макетах, які були опубліковані розробниками.