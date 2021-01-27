Mozilla випустила браузер Firefox 85. Оновлення забезпечує захист від суперфайлів cookie, поліпшені можливості управління закладками, а також функцію видалення абсолютно всіх даних в диспетчері паролів однією кнопкою.

Джерело: Neowin

Крім того, це перша версія Firefox без підтримки Adobe Flash, який розробники недавно перестали остаточно підтримувати.

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Що таке supercookie

Mozilla представляє Firefox як браузер, що піклується про конфіденційність користувачів. Він вже містить багато функцій приватності, а тепер ще й блокує суперфайли cookie. Мова про особливий вид файлів cookie, які використовуються для відстеження дій користувачів в мережі. Вони залишаються прихованими від браузера і не видаляються з пристроїв навіть після очищення cookie засобами браузера. Firefox 85 їх ізолює, завдяки чому вони втрачають свою функціональність.

Найпомітнішою візуальною зміною стала нова панель закладок, яка тепер за замовчуванням відображається на нових вкладках. Крім того, для доступу до неї можна використовувати нову папку, розташовану на панелі інструментів. Користувачі, яким ця функціональність не потрібна, можуть просто відключити її в Налаштуваннях.

Ще одна зміна стосується видалення всіх даних з диспетчера паролів одним кліком. Раніше користувачі були змушені видаляти всі збережені логіни по одному, що забирало багато часу.

Актуальну версію можна завантажити з сайту Mozilla.