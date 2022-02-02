Сонце спалахнуло близько 4,6 мільярда років тому. Земля ж зародилася близько 4,54 мільярда років тому. Це й не дивно, адже навколо молодих зірок лишається "надлишковий" матеріал, який утворює протопланетний диск. Пізніше диск утворює планети, карликові планети, супутники, астероїди, комети, метеороїди та усе інше, що є у системі. Таким чином протопланетний диск зникає. Але науковці з Католицького університету Левена (KU Leuven), Бельгія, впевнені, що навіть після цього планети можуть утворитися.

Корисне на сайті Як планета може втратити материнську зірку



"Класичний" газопиловий диск (зліва) навколо зірки та диск з центральною пустотою / Фото Phys

"Нове життя" у подвійній системі

У старих зоряних системах відсутній протопланетний диск. Але все ж матеріал для нових планет є звідки брати – від звірки, що "померла". Мова йде про світила із середньою масою, які закінчують своє існування не феєричним вибухом наднової, а відносно спокійно скидають верхні прошарки, перетворюючись на компактний об'єкт – білий карлик. Як правило, тоді утворюються так звані планетарні туманності.

Після скидання прошарків, цей матеріал розлітається у всі сторони. Але у випадку з подвійною зоряною системою, де є дві зірки, цього може не статися – спільної гравітації зірки та вже білого карлика може бути достатньо, щоб утримати "посмертний" матеріал від розбігання у різні сторони. В результаті цього може утворитися новий протопланетний диск. Що ж, ця думка не є новою й такі подвійні системи з газопиловим диском відомі.

Але найцікавіше те, що близько 8– 12% таких подвійних зоряних систем мають у диску проміжок – пустку, що розташовується близько до зірок. Науковці з Католицького університету Левена вважають, що це свідчення формування планети після "смерті" однієї із двох зірок. Екзопланета буквально вичистила внутрішню частину диску під час свого формування.

Зверніть увагу! Астрономи відмітили, що у таких системах протопланетний диск та зірка, що "помирає", дуже бідні на тяжкі хімічні елементи. Це може свідчити про те, що планета під час формування притягнула до себе важкі частинки.

Поки спостереження не підтвердили наявність планет у подвійних зоряних системах, які мають диск з пусткою всередині. Та якщо це станеться, науковцям доведеться дещо скоригувати теорії формування екзопланет.