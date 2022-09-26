Загалом в експерименті брало участь 210 смартфонів, а точніше їхніх друкованих плат. За кожну з них чоловік віддав по 10 юанів.

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Результат

Золото він видобував складним шляхом фізичних та хімічних процесів, у тому числі очищення, фільтрації та розчинення.

У результаті вдалося видобути зі всіх плат лише 0,41 грама дорогоцінного металу .

. Як виявилося, витрати на розхідники для експерименту значно перевищують зиск, який можна отримати.

При ціні одного грама золота в Китаї приблизно 500 юанів було зароблено лише близько 200 юанів. Ця сума виявилася набагато меншою, ніж витрати на купівлю друкованих плат (2100 юанів), хімічних реагентів та інших матеріалів.

При цьому, як зазначається, за великих масштабів конвеєрного перероблення смартфонів вилучення металів може мати сенс. Так, за наявними даними, перероблювання одного мільйона пристроїв дозволить витягти близько 16 тонн міді, 350 кілограмів срібла, 34 кілограми золота та 15 кілограмів паладію.