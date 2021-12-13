Можна прати й скручувати: інженери розробили еластичний акумулятор для "розумного" одягу

"Розумна" електроніка активно розвивається й сьогодні на ринку існує чимало носимих пристроїв, які покликані всіляко допомогти людині. З кожним роком такі пристрої роблять все меншими й намагаються інтегрувати їх у такі звичні та повсякденні речі, як наш одяг. І тут прихована проблема живлення, яку взялися вирішити канадські вчені.

Рішення підготували вчені університету британської Колумбії. Розроблений акумулятор буде не тільки гнучким та здатним розтягуватися, але й зможе витримати десятки циклів прання.

Не пропустіть Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Носима електроніка – великий ринок, і еластичні акумулятори необхідна для його розвитку частина. Проте до сьогодні такі акумулятори не можна було прати. Ця здатність є критичною у випадку, якщо вони повинні відповідати вимогам для щоденного використання,

– заявив автор дослідження доктор Нгок Тан Нгуєн.

Особливості нового еластичного акумулятора

Для розробки батареї нового типу з відповідними характеристиками довелося відмовитись від рішень на літій-іонній основі. Натомість використовуються недорогі та безпечні марганцево-цинкові акумулятори – крихітні структури інтегруються в полімер для формування ультратонких еластичних шарів, що об'єднуються в єдину тканину для використання у готовому продукті.

Рішення на основі марганцево-цинкових АКБ безпечніше для шкіри у разі виходу з ладу – у порівнянні з літій-іонними акумуляторами, здатними на викид токсичних компонентів у разі поломки.

Готовий акумулятор можна розтягнути вдвічі від його вихідної довжини, він зберігає 75% ємності після 500 циклів зарядки, а також витримує до 39 прань у машинах побутового і комерційного призначення.

Читайте на сайті Вчені створили багаторазову заміну пластику з відходів деревини

Коли ми побачимо продукти з гнучким акумулятором

Зараз команда працює над збільшенням потужності батареї та терміну її життя. За наявними даними, розробка вже привернула інтерес бізнесу – очікується, що собівартість нових АКБ буде близька за ціною до стандартних акумуляторів з аналогічними характеристиками під час випуску у промислових масштабах.