Суть методу полягає у тому, що поліграф фіксує емоційний відгук людини, якщо вона бреше. Спеціально навчена людина зчитує інформацію, яку подає поліграф та, фактично, виносить вердикт. Чи зможете ви обманути поліграф? Так, зможете.

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Поліграф / Фото Lawblogonline

Як обхитрити поліграф

Можна випити заспокійливого.

Або натренувати самого себе для контролю емоцій.

Напрацювати певну реакцію на певну дію. Наприклад, щоб відповідь "ні" викликала у вас приємні спогади.

Говорячи правду, згадуйте щось дуже неприємне. Тоді показники на поліграфі можуть бути схожими в незалежності від вашої відповіді.

Це б могло стати вам при нагоді, якби вас піддали перевірці поліграфом. Але цього, скоріше за все, не станеться.

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Детектор брехні / Фото Lawblogonline

Наскільки можна довіряти показникам детектора брехні

Взагалі не можна. Причина тому – неточність поліграфа. Адже у людському організмі одночасно відбувається безліч реакцій. І в кожної окремої людини своя індивідуальна "мапа" цих реакцій. Детектор брехні не може охопити все це. Людина, наприклад, може рознервуватися від самого факту перевірки на такій машині, що зіпсує показники.

Саме тому ви ніколи не побачите, щоб поліграфом перевіряли свідків у суді. І у тому ж таки суді показники поліграфа не будуть доказами.