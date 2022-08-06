Чи могли б люди дихати повітрям на Марсі і що відбудеться з астронавтом, який зніме скафандр

Припустімо, ви астронавт, який щойно приземлився на планеті Марс. Що вам потрібно, щоб вижити? Ось короткий список для початку: вода, їжа і кисень. Кисень міститься в повітрі і на Землі з цим проблем взагалі нема. Але як щодо Марсу? Що станеться, якщо ви знімете скафандр і вдихнете на повні груди місцевого повітря?

Передусім варто розібратися з тим, що таке повітря. Важливим для нас елементом у коктейлі газів з якого складається повітря є кисень. Однак це не єдиний газ в атмосфері Землі. Ще ж і надто, він навіть не найпоширеніший. Фактично лише 21% нашого повітря складається з кисню. Майже все інше – азот – близько 78%.

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Якщо у повітрі більше азоту, то чому ми дихаємо киснем? Все працює приблизно так:

коли ви вдихаєте повітря з атмосфери Землі, ваше тіло використовує лише кисень,

решту непотребу включно з азотом виходить, коли ви видихаєте усе, що залишилося,

тим часом кисень потрапляє у кров, насичує її, а вона вже розносить його до внутрішніх органів, яким він життєво необхідний для функціонування.

Що з повітрям на Марсі

Атмосфера Марса тонка – її об’єм становить лише 1% земної. Іншими словами, повітря на Марсі на 99% менше, ніж на Землі. Частково це тому, що Марс приблизно вдвічі менший за Землю. Його гравітація недостатньо сильна, щоб утримати атмосферні гази від виходу в космос.

Найпоширенішим газом у цьому розрідженому марсіанському повітрі є вуглекислий газ. Для людей на Землі цей газ у високих концентраціях отруйний. На щастя, він становить набагато менше, ніж 1% нашої атмосфери. Але на Марсі вуглекислий газ становить 96% повітря!

Разом з тим на Марсі майже немає кисню; це лише одна десята 1% повітря – цього критично недостатньо для виживання людини.

Що станеться, якщо ви вдихнете повітря на Марсі

Якби ви спробували дихати на поверхні Марса без скафандра, що постачає вам кисень (дуже погана ідея) ви б померли миттєво. Спершу ви б почали задихатися, а через низький атмосферний тиск ваша кров закипіла б одразу і обидва ці процеси почнуть відбуватися практично миттєво.

Чи може людина жити без кисню

Досі дослідники не знайшли жодних доказів існування життя на Марсі. Попри те, що наші роботизовані зонди досліджують Червону планету вже довгий час, досі вони фактично лише ледь подряпали її поверхню.

Без сумніву, Марс є екстремальним середовищем, як для людини, так і для інших видів, яким для життя критично необхідний кисень. Однак справа не лише в повітрі. Ось ще два важливих фактори, які негативно вплинуть на життєдіяльність людини Марсі:

На поверхні Марса дуже мало рідкої води.

Температура неймовірно низька – вночі вона перевищує мінус 73 градуси за Цельсієм.

Але багато організмів на Землі виживають у екстремальних умовах. Життя було виявлено в антарктичній кризі, на дні океану та навіть на глибині кількох кілометрів під поверхнею Землі. Багато з цих місць мають надзвичайно високу або низьку температуру, майже повну відсутність води та майже повну відсутність кисню.

І навіть якщо життя на Марсі більше не існує, можливо, воно було мільярди років тому, коли на ньому була густіша атмосфера, більше кисню, висока температура і значна кількість рідкої води

Це одна з цілей місії марсохода NASA Mars Perseverance – шукати ознаки стародавнього марсіанського життя. Ось чому Perseverance шукає в марсіанських каменях скам'янілості організмів. Найімовірніше вченим вдасться відшукати хоча б марсіанські мікроби.

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Кисень своїми руками

Серед семи приладів на борту марсохода Perseverance є MOXIE – неймовірний пристрій, який забирає вуглекислий газ з марсіанської атмосфери та перетворює його на кисень.

Якщо MOXIE працюватиме так, як сподіваються вчені, майбутні астронавти не лише вироблятимуть кисень для себе самостійно; вони могли б використовувати його як компонент ракетного палива, який їм знадобиться для повернення на Землю. Чим більше кисню люди зможуть виробляти на Марсі, тим менше їм потрібно буде привозити з Землі – і тим простіше буде туди дістатися. Але навіть з "саморобним" киснем астронавтам все одно знадобиться скафандр.

Прямо зараз NASA працює над новими технологіями, необхідними для відправки людей на Марс. Це може статися вже в наступному десятилітті, можливо, десь наприкінці 2030-х років.