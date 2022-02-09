Чи можливо використовувати енергію чорної діри

Сьогодні ми не можемо покинути межі навіть Сонячної системи. Але в майбутньому це стане можливим й нам потрібно задуматися над перспективними джерелами енергії. Наприклад, чорними дірами.

Звісно, до технічної реалізації принаймні польоту за межі Сонячної системи, не говорячи вже про намагання видобути енергію з чорної діри, ще дуже далеко. Але науковці "думають майбутнім" й ніхто не забороняє розв'язувати теоретичні задачі. Й розв'язок доволі цікавий – енергію з чорної діри отримати можна.

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Перша в історії фотографія чорної діри / Фото Wikipedia

Як видобути енергію з чорної діри

Здавалося б, чорна діра має наскільки потужну гравітацію, що навіть світло не може вирватися. Проте чомусь ці компактні об'єкти наділяють прямо таки магічними властивостями, хоча гравітація чорної діри – це звичайна гравітація, така ж, як у Землі, Сонця чи астероїда Бенну. Хоча так, звісно, вона в рази потужніша через значно більшу масу. А якщо це звичайна гравітація (вибачте за тавтологію), то й вирватися з її лещат можна.

Наприклад, навколо горизонту подій чорної діри існує еліпсоїдальна ділянка викривленого простору, що називається ергосферою.

Дослідження свідчать, що певна речовина в ергосфері під час наближення до горизонту подій розбивається надвоє: одна частина падає в чорну діру й поглинається нею, а інша отримує енергію й летить в протилежну сторону.

Фактично чорна діра віддає частину свого моменту імпульсу цій речовині – це називається процесом Пенроуза.

Так маса, що отримала від чорної діри енергію, може передати її нам.

Звісно, як вже говорилося, до технічної реалізації цього задуму надзвичайно довго чекати. Але вирішена теоретична задача сьогодні, може значно пришвидшити практичне виконання тоді, коли людство прорветься до далеких зірок.