Що відбувалося в небі над Бразилією

Очевидці розповідають, що помітили в нічному небі яскравий об'єкт, який повільно падав, залишаючи по собі слід голубого кольору. Загалом загадковий об'єкт згорав в атмосфері протягом 20 секунд.

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Чому фахівці вважають, що це космічне сміття

На користь цієї гіпотези свідчить саме характерна для таких об'єктів тривалість світіння. У випадку, якби це був метеор, тривалість його згорання в атмосфері була б коротшою.

Це було дуже яскраво, це була велика куля та кілька маленьких разом, і вони рухалися повільно. З мого ракурсу здавалося, що він падає на землю, це було неймовірно,

– розповів виданню news.tvs-24 один зі свідків події.

Реакція SpaceX

Хоча фахівці припускають, що у небі над Бразилією згорів супутник Starlink, офіційного підтвердження від компанії Ілона Маска поки не було. Експерти припускають, що це міг бути один із супутників компанії для забезпечення роботи супутникового інтернету виведений на орбіту у 2020 році.