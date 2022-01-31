Що відбувалося в небі над Бразилією
Очевидці розповідають, що помітили в нічному небі яскравий об'єкт, який повільно падав, залишаючи по собі слід голубого кольору. Загалом загадковий об'єкт згорав в атмосфері протягом 20 секунд.
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Чому фахівці вважають, що це космічне сміття
На користь цієї гіпотези свідчить саме характерна для таких об'єктів тривалість світіння. У випадку, якби це був метеор, тривалість його згорання в атмосфері була б коротшою.
Це було дуже яскраво, це була велика куля та кілька маленьких разом, і вони рухалися повільно. З мого ракурсу здавалося, що він падає на землю, це було неймовірно,
– розповів виданню news.tvs-24 один зі свідків події.
Реакція SpaceX
Хоча фахівці припускають, що у небі над Бразилією згорів супутник Starlink, офіційного підтвердження від компанії Ілона Маска поки не було. Експерти припускають, що це міг бути один із супутників компанії для забезпечення роботи супутникового інтернету виведений на орбіту у 2020 році.
- SpaceX доволі часто проводить запуски своїх супутників в рамках програми Starlink. Так, першим запуском у 2022 році став саме запуск ракети Falcon 9 компанії Маска із супутниками Starlink на борту.
- А нещодавно компанія мільярдера оголосила про грандіозні плани: у 2022 році SpaceX планує здійснити рекордну кількість запусків у своїй історії.