Використання холодної зброї викликало дещо негативні відгуки глядачів. "Як так, що люди освоїли міжзоряні перельоти, але замість лазерів, мазерів, фазерів та тазерів користуються мечами?". Відповідь на це – персональне силове поле. Воно не пропускає об'єкти, які рухаються з певною швидкістю – цим і зумовлюється відмовами від вогнепальної зброї чи більшості іншою дистанційного озброєння. А от "повільний клинок пробиває щит" як говорив Ґурні Аллек, що і змушує героїв користатися холодною зброєю та використовувати характерну техніку фехтування. Та чи реальні такі щити в реальному житті?

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Фехтування Пола Атріда та Ґурніка Аллека / Скриншоти з фільму "Дюна"

Персональний захисний щит

Поле Гольцмана у книзі – це силове поле, яке "використовує навколишні субатомні поля енергії, уможливлюючи створення захисних силових щитів". Це поле, в залежності від налаштування, не пропускає об'єкти, які рухаються швидше за 6 – 9 сантиметрів на секунду. Науковці, говорячи про реальність такого феномену, пропонують почати з основ – чотирьох фундаментальних сил природи:

Гравітаційна взаємодія. Електромагнітна взаємодія. Сильна взаємодія. Слабка взаємодія.

Гравітаційна взаємодія є занадто слабка для створення захисного поля. Потрібна ціла планета зі своєю велетенською масою, щоб "прикріпити нас до себе". Сильна та слабка взаємодії – це взаємодії на атомному рівні, тому вони очевидно не підходять для формування захисного поля. Тому залишається електромагнетизм.

Електромагнітна взаємодія та персональне силове поле

Електромагнітна взаємодія потужніша за гравітаційну та має більший радіус дії, ніж ядерні взаємодії (сильна та слабка).Але вона діє лише на електрично заряджені тіла. Тому гіпотетичному захисному полю потрібно буде першочергово "зарядити" об'єкти, які воно має зупинити.

Науковці вважають, що вирішенням ситуації може бути бомбардування об'єктів, які наближаються, античастинками – позитронами. Електрони та позитрони, зіткнувшись, взаємно знищать один одного (анігілюються), що "зарядить" об'єкт.

Якщо ви знищите їх (електронів) достатньо, ціль стане позитивно зарядженою. Потім ви можете вдарити по електричному або магнітному полю, щоб відхилити його,

– розповідає професор фізики Джи Аль-Халілі.

Та науковець зауважує, що це – технологія далекого майбутнього. Хоча ми й розуміємо певні аспекти в теорії, ми не здатні створити силове поле зараз. Але це цілком реально.