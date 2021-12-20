Чи можливо на Марсі використовувати вітрові електростанції

Марс багатьома розглядається як чудовий варіант планети для колонізації. І вже розробляються теоретичні та практичні засоби, які б допомогли виживати на Червоній планеті.

Поки не Марсі функціонують лише відносно невеликі та малоенергозатратні штучні апарати – марсоходи та стаціонарні платформи. Науковцям на майбутній базі (а потім й колоністам) знадобиться значно більше енергії. Й науковці ведуть пошуки методів цю енергію видобувати.

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Так виглядають вітрогенератори у комп'ютерній грі Surviving Mars / Фото Paradox Interactive Forum

Марсіанська енергетична криза

На Марсі можна використовувати ядерну енергетику. Але цей метод доволі дорогий, технологічно складний та, ймовірно, не підійде для масового застосування на далекій планеті. Інша ситуація – сонячні батареї.

Сонце – це постійне джерело енергії, яке зарекомендувало себе як на Землі, так і за її межами. Але на поверхні Червоної планети із сонячною енергією є проблеми.

Марс розташовується далі від Сонця, ніж Земля, тому сонячні панелі не так ефективно збирають енергію.

Орбіта Марса більш видовжена, ніж земна (має більший ексцентриситет), тому різниця в кількості отриманої енергії в різні пори року відчутніша.

Червона планета "славиться" своїми пиловими бурями, які призвели до "смерті" марсоходу Opportunity та становлять загрозу для стаціонарної платформи InSight – сонячні панелі просто засипає пилом.

Екіпажі станції на Марсі зможе очищати сонячні батареї, але їхня площа має бути велетенською, щоб забезпечити енергією базу. Тому науковці задумалися над тим, чи можна використати силу марсіанського вітру для отримання енергії.

Марс до та після початку глобальної пилової бурі / Фото Space

Вітер, енергія та Марс

Вітрова енергетика розповсюджена на Землі. На Марсі вона стала б дуже допоміжною, особливо тоді, коли розпочнеться глобальна чи локальна пилова буря й доступ до сонячної енергії буде дуже обмежений.

Наша планета має усе необхідне для того, щоб використовувати енергію вітру: зручний атмосферний тиск та потужні вітри. А от на Червоній планеті з цим проблеми. Вітри на Марсі дмуть чудово, а от низький атмосферний тиск не дає надій на використання вітряків. Та все ж гелікоптер Ingenuity дає зрозуміти, що на марсіанське повітря можна обпертися.

Науковці розрахували, що вітряки на Марсі теж можна використати. Але для забезпечення виробництва 80 кіловатів енергії (середня кількість енергії, яка необхідна для функціонування гіпотетичної бази) потрібно побудувати три вітряки з діаметрами ротора 50 метрів або 142 вітряки з діаметром ротора 10 метрів. На Землі така б задача була б легко вирішена.

А от для Марса – це надзвичайно важка задача, адже матеріали для велетенських вітрогенераторів потрібно доставити за мільйони кілометрів та зібрати. А для цього необхідно мати кваліфікованих працівників у певній кількості. Окрім того, потрібні відповідні прилади, наприклад, велетенський кран – це все також потрібно доставляти на Марс. Неначе цих мінусів мало, слід знати, що основні та найпотужніші потоки вітру дмуть на Червоній планеті вдень, а вночі зникають, тому постійне отримання енергії з вітру практично не можливе.

Що ж, як бачимо, отримати енергію з вітру на Марсі можливо, але процес цей дуже енерговитратний та дорогий. Тому, ймовірно, перші десятиліття спеціалісти та колоністи будуть використовувати виключно сонячні панелі.