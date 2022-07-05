У Польщі знайшли курган, під яким може лежати король вікінгів Харальд Синьозубий

Харальд Гормссон – король вікінгів, який правив Данією в IX столітті. Його втрачений курган нещодавно помітили з космосу.

Вважається, що правитель помер у 986 році в Стародавній цитаделі вікінгів Йомсборзі, яку він же й колись наказав побудувати, однак місце його поховання залишалося загадкою. Харальд Синьозубий прославився не тільки своїм життям та діяннями, а й тим, що на його честь назвали технологію Bluetooth.

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Що відомо

Згідно з історичними даними, Харальд відвернувся від старої скандинавської язичницької релігії та прийняв християнство. Він об'єднав данські племена та побудував кілька фортець. Цілком ймовірно король помер під час повстання під проводом його сина Свейна, який після смерті батька відновив язичництво і переслідував християн.

У своїх пошуках дослідники використовували можливості датчиків на борту супутників, щоб визначити місцезнаходження могили в населеному пункті Вейково в Польщі.

Технологія дозволила "бачити" крізь шар землі. Вчені використовували технологію LiDAR, яка вимірює зміни в ґрунті, направляючи лазер і аналізуючи зворотний сигнал.

Відкриття кургану узгоджується з попереднім дослідженням, опублікованим цього року, в якому передбачалося, що король вікінгів переховувався в Польщі. У 2014 році шведський археолог Свен Росборн вивчив золотий диск, відомий як Диск Курмсун, знайдений там же, де й курган. Диск, швидше за все, був посмертним підношенням королю вікінгів. Спочатку диск знаходився разом зі скелетом під церквою, яка зараз стоїть на цій землі. Вперше артефакт і скелет були знайдені в 1841 році. Вони залишалися в склепі, поки майор польської армії не вкрав їх під час Другої світової війни в 1945 році. І тільки в 2014 році правнучка майора виявила диск упереміш із колекцією старих гудзиків.

Можливий королівський курган знаходиться під католицькою церквою Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Вейково. На супутникових знімках видно кругле утворення під шарами землі, яке, на думку дослідників, є місцем останнього спочинку короля вікінгів.



Розташування могили Харальда / Фото Daily Mail



Курган короля помітили на знімках із космосу / Фото Geoportal



Курган короля помітили на знімках із космосу / Фото Marek Kryda

До речі, бездротова технологія Bluetooth, створена датськими інженерами, була названа на честь Харальда. За задумом, ця технологія повинна об'єднувати пристрої так само, як Харальд об'єднав племена Данії в єдине королівство. Логотип Bluetooth складається з рун, що позначають ініціали Харальда.