Поки науковці точно не впевнені в тому, як саме утворюються планети-сироти: чи їх викидає у міжзоряний простір з рідних систем гравітаційними збуреннями, чи фони можуть формуватися самостійно за межами зоряних систем. Та деякі вчені впевнені, що навіть без зорі, яка дає енергію, на такому об'єкті може існувати життя. Відповідне дослідження підготувала міжнародна група вчених.

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Чи зможе існувати життя на планеті без зорі

Науковці у новому дослідженні впевнені, що так.

Але є одне "але". На планеті має бути підповерхневий океан. Наприклад, такий, як на деяких супутниках Сонячної системи: Європі чи Енцеладі.

Та якщо теоретичне життя на супутника забезпечується енергією, яку ці космічні тіла отримують від планет-гігантів, то планета-сирота сама здатна генерувати тепло.

У дослідженні мовиться, що на такій планеті верхній прошарок поверхні може складатися з льоду. А під ним цілком може існувати рідка вода. Нагріватися вона буде завдяки ядру планети. Відповідно, за таких умов цілком може існувати життя.

Від радіації міжзоряного простору такі організми будуть захищені потужним прошарком льоду. Ймовірно, що таке життя не може бути розвиненим.

На землі існують організми, які не потребують сонячного світла для існування. Вони можуть жити у печерах, у закритих екосистемах; також існує унікальне життя у підльодовикових озерах Антарктиди; знаходять життя й біля чорних та білих курців – глибоководних гідротермальних джерел.