Спалахи на червоних карликах – це магнітні вибухи на поверхні зірки, які випускають сильне електромагнітне випромінювання в космос. Каскад енергетичних частинок може змінити або знищити атмосферу та вбити все живе. Науковці проаналізували дані з телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) та виявили, що спалахи переважно відбуваються біля полюсів, тому життя на планетах може зберегтися.

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Найближча до нас зірка – Проксима Центавра / Фото Wikipedia

Деталі дослідження

Якщо червоний карлик типу UV Кита має екзопланету у зоні, придатній до життя, то високоенергетичний спалах на ньому знищив би атмосферу та вбив життя, яке могло б там існувати.

Та якщо спалахи відбуваються ближче до полюсів, то уся їхня енергія направлена немов вгору, а не на планету, яка обертається в площині екватора. Тому потенційне життя на таких екзопланетах може вижити.

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Полярні спалахи

Оскільки ми не можемо побачити поверхню зірки, то й визначення широти спалахів було тяжкою задачею. Тому знадобилося точне моделювання та дані з телескопа TESS, які містять криві блиску близько 3 тисяч червоних карликів.

Вчені виявили лише 4 зорі, які підходили для їхнього нового визначення широти спалаху. Річ у тому, що у цих зірок спалахи були достатньо яскраві та тривали достатньо довго.

Виявилося, що у всіх цих червоних карликах спалахи відбулися на 55 градусах широти. Для порівняння, на Сонці спалахи відбуваються нижче 30 градусів широти.

Це відкриття може значно підвищити перспективи екзопланет біля червоних мати життя. Також відкриття є ще одним свідченням того, що сильні та динамічні магнітні поля можуть проявлятися у вигляді спалахів та утворюються поблизу полюсів у зірок, які швидко обертаються.

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