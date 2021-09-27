Прибічники теорії панспермії стверджують, що між моментом, коли Земля охолола достатньо та моментом зародження життя пройшло надто мало часу. Теоретично, життя не могло б так швидко самостійно утворитися – у нього б не вистачило часу. Тут "на сцену" й виходить панспермія. Можна по різному дивитися на теорію: що з космосу занесло "готове" життя, чи що з космосу на Землю потрапили лише певні "будівельні блоки", які пришвидшили процес зародження. Суть єдина – життя в тій чи іншій формі прилетіло з космосу.

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Чи може життя розповсюджуватися від зірки до зірки: дивитись відео

Штучна галактика g15784

Щоб розібратися у складному питанні, вчені створили комп'ютерну симуляцію. Так утворилася штучна галактика g15784, яка є дещо масивнішою за Молочний Шлях.

Наукова група вирахувала рівень придатності до життя зірок штучної галактики.

Також вчені врахували вплив вибухів наднових зірок.

Врахували вплив металічності зірок на їхній рівень придатності до життя.

На основі цих та інших даних науковці вирахували можливість панспермії. Адже на Землю прилітають метеорити з Марсу, то чому б такому тілу не подорожувати галактикою, несучи в собі "будівельні блоки".

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Висновки

Комп'ютерне моделювання показало, що панспермія цілком можлива. Завдяки цьому життя дійсно може розповсюджуватися у космічному просторі.

Але, наприклад, ближче до центру галактики, панспермія була вже не ефективною, адже там дуже багато наднових зірок.

Та автори самі дуже обережно ставляться до власного дослідження. Проблема в тому, що Чумацький Шлях набагато динамічніший за модель g15784.

Також вчені говорять, що є багато невідомих факторів, які сильно впливають на можливість розповсюдження життя у космосі. Наприклад, яка вірогідність того, що "космічне життя" приживеться на випадковій планеті.

Дослідження не доводить, що життя чи "будівельні блоки" можуть розповсюджуватися від зірки до зірки природним шляхом. Проте, дивлячись на все те ж дослідження, це здається більш вірогідним.