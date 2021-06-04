Чи може планета рухатися у протилежному напрямку

Усі планети Сонячної системи рухаються в одному напрямку – проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Північного полюса Сонця. Чи можуть існувати планети, які рухають у зворотному напрямку? Читайте на Техно 24.

Всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця в тому ж напрямку, що і Сонце, тобто проти годинникової стрілки, якщо дивитися з Північного полюса Сонця. Такий напрям руху повторює напрям обертання газопилової хмари, з якої сформувалися Сонце та планети системи. У тому ж напрямку обертаються багато малих тіл Сонячної системи: карликові планети, астероїди в Головному поясі астероїдів, тіла пояса Койпера, комети та інші тіла.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні



Напрям руху об'єктів Сонячної системи / Скриншот Eyes.nasa.gov

Чи можуть планети рухатися у зворотному напрямку

У Сонячній системі таких планет немає, але існують екзопланети, які рухаються у зворотному від напрямку обертання зорі напрямку. Це Kepler-2b та WASP-17b.

Достеменно невідомо, що викликало такий ефект. Вчені припускають, що зворотний рух міг бути спричиненим так званим "механізмом Лідова – Кодзаї".

Іншим можливим поясненням феномену може бути те, що протопланетний газопиловий диск, з якого сформувалися планети у системі теж перевертався декілька разів. Це могло викликати рух планет у різному напрямку.

Рух планет у протилежному напрямку називається ретроградний рух.

Читайте про методи пошуку екзопланет Екзопланети: як та для чого людство шукає світи схожі на Землю

Що таке "механізм Лідова – Кодзаї"? Це динамічне явище, за якого на бінарну систему тіл гравітаційно впливає третє тіло. В результаті гравітаційних збурень орбіта одного з тіл може перевернутися, що означатиме її рух у протилежну сторону.

Чи є у Сонячній системі ретроградні об'єкти

Так, є. Переважно, це астероїди та комети. Річ у тім, що це малі тіла і гравітаційний вплив планет Сонячної системи міг змінити їхню орбіту.

Також, у Сонячній системі є супутники, які рухаються у сторону, зворотну від напрямку обертання материнської планети. Такі тіла називаються нерегулярні супутники.

Наприклад, невеликий супутник Сатурна Феба. Або найбільший супутник Нептуна Тритон. Вченні вважають, що обидва ці супутники сформувалися у далекому Поясі Койпера, та були захоплені гравітацію Сатурна та Нептуна.



Зворотний рух Феби / Скриншот Eyes.nasa.gov