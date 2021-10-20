Здавалося, а в чому проблема? Просто потрібно цей камінь завантажити на космічний корабель. Але у такому випадку його шлях до космосу буде не надто природним, адже будуть залучені реактивні ракетні двигуни. Та чи може камінь чи будь-який інший предмет на Землі потрапити у космос без двигунів? Наукові дослідження говорять, що це цілком можливо.

Цікаве на сайті NASA успішно відправило зонд Lucy для вивчення троянських астероїдів Юпітера



Уламок місячного реголіту під назвою "Велика Берта" / Фото Wikipedia

Як каменю потрапити у космос

На Землі люди знайшли уже понад 300 марсіанських метеоритів. Один з них навіть придбав Музей штату Мен, США. Окрім марсіанських, на Землі також знайшли каміння, яке прилетіло до нас прямо з Місяця. Таких метеоритів нараховується майже 500 одиниць.

Усі ці уламки далеких космічних тіл були практично вибиті у космічний простір ударами астероїдів. Коли масивне космічне тіло вдаряється об супутник чи планету, вивільняється велетенська кількість енергії, що призводить до вибуху. Уламки Марса та Місяця можуть мільйони років подорожувати космічним простором, поки не впадуть на Землю.

Таким чином земне каміння теж може опинитися у космосі. Але є одне "але" – земна гравітація набагато потужніша за місячну чи марсіанську. Окрім того, атмосфера Землі щільніша за атмосферу Червоної планети чи Місяця, де її вважай взагалі немає. Тому удар об Землю, який надасть камінню першу чи другу космічні швидкості – а це 7,9 та 11,2 кілометра на секунду відповідно – має бути дійсно потужним.

Такі удари, вочевидь, ставалися. В рамках програми "Аполлон" люди втретє висадилися на Місяці під час місії "Аполлон-14". Серед багатьох привезених із супутника зразків реголіту був камінь під назвою "Велика Берта". Цікавим його робить те, що у ньому вчені виявили 2-грамовий шматок кварцу, польового шпату та циркону. Ці мінерали характерні більше для Землі, ніж для Місяця. Вік земного метеорита склав близько 4 мільярдів років, що робить його найдавнішим виявленим земним камінням.