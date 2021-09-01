Чи може людство повністю вимерти через зміни клімату

Зміни клімату помітні дедалі більше. Сповільнення Гольфстріму, першй дощ у Гренландії, зменшення льодового покриву Антарктиди, хвилі рекордної спеки – все це його тривожні наслідки. Природно, виникає питання: чи може все це призвести до вимирання людства?

Як кажуть учені, саме потепління не здатне убити людину як вид. Але зміни клімату здатні призвести до того, що життя людей, які на той час залишаться на планеті, буде більше схожим на постапокаліптичні фільми.

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Чи можливий апокаліпсис

Немає сценаріїв зміни клімату, які призвели б до повного вимирання людей,

– каже Майкл Манн, професор Пенсільванського університету.

Попри це зміни клімату будуть приводити до нестачі їжі та води по всьому світу. Перший такий тривожний дзвінок можна спостерігати вже сьогодні. На Мадагаскарі почався голод через сильну засуху. В результаті 75 відсотків населення недоїдають, а 14 тисяч людей уже голодують. Ситуацію на острові назвали першим у світі голодом через зміни клімату.

Одним з найпопулярніших припущень є те, що через нестримний парниковий ефект температура на планеті стане настільки високою, що напряму знищить людство. Проте, за словами Брайана Кана, наукового співробітника Лабораторії реактивного руху NASA, такий сценарій не розглядається вченими. Для його реалізації планеті потрібен величезний викид метану в атмосферу або ж рівень вуглекислого газу в кілька тисяч частин на мільйон. Оскільки на Землі сьогодні приблизно 400 частин на мільйон, то жодних передумов цьому немає.

Попри це, людство має всі шанси пережити крах цивілізації. Підвищення температури всього на три градуси може призвести до колапсу соціальної інфраструктури, масових заворушень та воєн, які стануть наслідками нестачі їжі та води, зростання смертності, економічних і політичних проблем.

Але людство як вид все одно виживе, адже Homo sapiens показали себе дуже витривалим видом, який здатен адаптуватися до будь-яких умов.