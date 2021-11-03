Чи може людина вижити на пустельному Арракісі із саги "Дюна"

У епопеї "Дюна" Френк Герберт переносить читача на планету-пустелю Дюна, де добувається найцінніший ресурс Всесвіту – меланж. За планету борються знатні роди вигаданої Імперії, Атріди та Харконнени, а на самому Арракісі живуть туземці-фримени. Не можна не згадати про фантастичного піщаного черв'яка Шай-Хулута.

Та якщо відкинути фантастичних кількасотметрових піщаних черв'яків та віну між Атрідами й Хароконненами, то стає цікаво, а чи могла б людина вижити на поверхні розпеченого Арракіса. Вчені вирішили це перевірити та провели масштабне комп'ютерне моделювання, щоб зімітувати клімат планети. Виявилося, що жити там можна. Але приємного буде мало.

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Клім Арракіса: дивитись відео

Кліматична модель Арракіса

Науковці побудували модель клімату на Арракісі, базуючись на фундаментальних законах тут, на Землі. Окрім того, кліматологи використали усю наявну про вигадану планету інформацію та зробили власні припущення, наприклад, щодо параметрів орбіти. Так команда отримала планету з оригінальною топографією, власною атмосферою, яка відрізняється від земної та сезонними змінами клімату.

Високі температури та вода

Атмосфера Арракісу схожа на земну, але є певні розбіжності. Наприклад, частка озону там набагато більша:

НА Землі озон має частку 0.000001% в усій атмосфері.

На Арракісі така частка складає 0,5%. Це важливо, адже озон на 65% ефективніший за вуглекислий газ в ролі парникового газу.

Загалом модель показала, що клімат на планеті-пустелі суворий, але вижити можна.

Під час найтепліших місяців у тропіках температура підіймається до близько 45 градусів за Цельсієм.

У найхолодніші місяці вона не опускається нижче, ніж 15 градусів за Цельсієм.

Найекстремальніші температури спостерігаються в середніх широтах та полярних регіонах. Влітку термометр покаже 70 градусів за Цельсієм на піску.

Зими в середніх широтах та біля полюсів такі ж екстремальні: до мінус 40 градусів за Цельсієм.

Така модель дещо відрізняється від Землі, де найвищі температури спостерігається ближче до екватора. На Арракісі все не так. Річ у тім, що біля полюсів вигаданої планети концентрується волога та висотна хмарність, що й стає причиною вищих температур середніх широт та полярних регіонів – водяна пара, яка є парниковим газом, більше нагріває ці місця. А ближче до екватора температура менша, бо там менше вологи.

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Фримени адаптувалися до спекотної Дюни, носячи костюм, який зберігає вологу / Фото Nerdist

Тут й проявляється розбіжність книги та моделі науковців.

У книзі мовиться, що на Арракісі немає дощів, але є полярна шапка у північній півкулі.

Модель кліматологів показує усе з точністю до навпаки – може бути невелика кількість опадів ближче до полюсів, але ні про яку полярну шапку не може йти мова, коли температура підіймається до 70 градусів за Цельсієм.

Френк Герберт опублікував "Дюн" у 1965 році, за два роки до того, як кліматолог та нобелівський лауреат Сюкуро Манабе опублікував основоположну модель клімату.