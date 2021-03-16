Нещодавно відвідувачка київського магазину MOYO помітила, що на виставкових ноутбуках там майнили криптовалюту. Це спричинило скандал. В компанії факт майнінгу підтвердили та розпочали внутрішнє розслідування.

Також у пресслужбі додали, що всі ноутбуки ASUS ROG (на яких майнили криптовалюту) вже вилучили з продажів та передали до авторизованого сервісного центру виробника.

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Що буде з ноутбуками

Спочатку фахівці проведуть експертизу технічного стану ноутбуків та відновлять програмне забезпечення, встановлене виробником.

Після цього MOYO спільно з представництвом компанії ASUS в Україні встановлять демонстраційну ігрову зону в магазині ТРЦ Dream Town з цими "постраждалими" ноутбуками.

Кожен охочий відвідувач магазину MOYO зможе одразу протестувати всі можливості ноутбуків ASUS ROG на іграх будь-якої складності та при максимальних навантаженнях. А за попереднім узгодженням з адміністрацією магазину, можна буде випробувати навіть ПЗ сторонніх виробників, – розповіли у пресслужбі компанії.

Також компанія провела аудит решти ноутбуків, представлених по всій мережі. Наразі справу вивчає департамент внутрішньої безпеки – триває розслідування щодо виявлення усіх причетних до інциденту.

Деталі скандалу

Увагу до цієї проблеми привернула користувачка Маргарита Назаренко. Вона відвідала магазин MOYO, доторкнулась до одного із ноутбуків і обпеклась.

Коли відео-заставку згорнула та побачила, що цей девайс майнить криптовалюту. Далі вона перевірила ще кілька ігрових ноутбуків, і на них теж був запущений майнинг.