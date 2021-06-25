MoveTime Family Wach 2: розумний годинник для стеження за вашими дітьми

Компанія TCL анонсувала у Європі розумні годинники MoveTime Family Wach 2. Якщо попередня модель була призначена для літніх людей, то ця – для дітей. З її допомогою батьки зможуть слідкувати за тим, де перебуває їхня дитина.

Розумний годинник MoveTime Family Wach 2 отримав великий 1,54-дюймовий екран, оточений широкими рамками і укладений в товстий ударостійкий корпус. Пристрої пропонуються в рожевому та синьому кольорах. Збоку розташовуються дві кнопки.

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Характеристики

TCL заявляє, що розробила спеціальний дитячий інтерфейс.

Новинка отримала поліпшену камеру.

На 40 відсотків збільшили ємність акумулятора.

Пристрій має слот для SIM-карти з підтримкою 4G.

Є підтримка голосових і відеодзвінків, а також текстових повідомлень.



MoveTime Family Wach 2 / Фото TCL

Розумний годинник у реальному часі може відстежувати, де знаходиться дитина, і передавати інформацію на батьківські смартфони.

Крім того, батьки можуть визначити безпечну зону, в якій дитина може знаходитись. Якщо її покинути, пристрій відправить сповіщення на прив'язані телефони.

Також є кнопка екстреного виклику в один дотик.

Продажі в Європі стартують в серпні за ціною 149 євро.