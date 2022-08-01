Згідно з повідомленням місцевого новинного агентства, зіткнення відбулося близько першої ночі. У поліції водій стверджує, що просто не бачив мотоцикліста. Смерть наступила внаслідок травм, не сумісних із життям.

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Деталі справи

Як повідомляють джерела, Tesla в'їхала у мотоцикліста ззаду. Чи були у нього ввімкнені фари, не уточнюють, однак це видається важливою деталлю з огляду на запевнення водія "Тесли", що він не помітив попереду себе інший транспортний засіб.

Цей інцидент відбувся на фоні масштабного розслідування, яке вже довгий час ведеться Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Випадок можуть додати до довгого списку аналогічних, щоб перевірити суперечливу функцію допомоги водієві.

Загалом туди внесли вже 48 аварій, які призвели до 19 смертей .

. Шістнадцять з цих аварій пов'язані з зіткненням автомобілів Tesla з машинами швидкої допомоги, поліції чи пожежних при включеному автопілоті.

Загалом же, зазначає джерело, відомо про 273 аварії за участю автопілота в період з липня 2021 по травень 2022 року лише в США.

Розслідування регулятора піднімає питання про можливе масове відкликання технології. Як це виглядало б на практиці, неясно – чи буде в такому випадку компанія фізично забирати ці машини, щоб внести зміни, або ж просто випустить оновлення програмного забезпечення.

Як показує ця остання аварія, бездумне використання функцій допомоги водіям та спрямування уваги на інші речі під час руху призводить до явних ризиків, особливо коли мова йде про повний пакет самостійного водіння.