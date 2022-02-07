Моторошна знахідка в Перу: людські хребти та черепи, нанизані на палички

Іноді археологічні знахідки бувають досить моторошними. Наприклад, стало відомо, що на території Перу виявили хребці та черепи давніх людей, які були буквально нанизані на тростини.

Повідомляється, що моторошна знахідка була зроблена на території Перу, в провінції Чинча. Раніше в цьому регіоні жили люди однойменної культури – Чинча. Археологи досліджували тут чулльпи, могили, коли й було зроблене відкриття. Науковці вважають, що своєрідні поховання були зроблені приблизно у XV – XIX століттях нашої ери.

Цікаво Один виявлений хребець розповідає про історію міграцію людини з Африки



Деякі з виявлених хребтів, нанизаних на тростини / Фото Cambridge

Детальніше про знахідку

Науковці давно звернули увагу на те, що у похованнях в Андах іноді скелетам не вистачає частин тіла: наприклад, рук чи черепів. Як правило, ці частини, які "забирали" у трупа, пізніше ховали в іншому місці. Відкриття в регіоні Чинча 192 хребців та черепів, які нанизані на палички, ставить перед науковцями нові задачі: для чого це було потрібно?

Дослідники вважають, що своєрідний ритуал був зроблений через певний час після смерті людини: принаймні саме тіло покійника встигло розкластися перед тим, як частини скелета використали для ритуалу. Окрім того, хребці не завжди розташовуються на паличці в анатомічному порядку.

Цікаво, що на деяких хребцях були виявлені лялечки комах – це може свідчити, що кістки довгий час перебували просто неба.

На одній тростині могло бути від 1 до 16 хребців й череп.

Вік покійників різнився: зустрічаються як діти, так й дорослі.

Дослідження показують, що залишки тіл датуються 1450–1650 роками нашої ери. Тобто, ці ритуали проводили у часи закінчення царювання інків й початком панування європейців.

Люди культури Чинча домінували у цьому регіоні приблизно з 1000 до 1 400 року нашої ери. Пізніше вони були підкорені Імперією Інків.

Це цікаво Дослідники виявили священний сад мая: що там вирощували

Для чого саме хребці та черепи покійників нанизували на тростини – точно невідомо. Тут також існує кілька варіантів:

Така практика могла бути використана для полегшення транспортування залишків померлого.

Це були трофеї чи своєрідні символи влади.

Нанизання кісток на палички – це діяльність мародерів.

Та найімовірнішою є версія того, що це був процес перепоховання. Оскільки безліч могил було розграбовано та знищено (для викорінення місцевих релігійних ритуалів) колонізаторами, місцеві жителі, ймовірно, таким чином "відновлювали" померлих, щоб заново їх поховати.