Motorola зробила зі свого смартфона Edge Plus заміну комп'ютеру

Джерело:The Verge
Компанія Motorola розширила можливості свого флагманського смартфона Edge Plus. Він отримав новий настільний комп'ютерний інтерфейс під назвою Ready For, він дає змогу підключати апарат до великого екрану (через кабель USB-C), щоб використовувати як альтернативу для ПК.
Загалом виробник передбачає чотири різні варіанти використання Ready For. На базовому рівні користувачі можуть перетворити Edge Plus в своєрідний мобільний комп'ютер в комплекті з Bluetooth-мишею або клавіатурою.
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Також у Motorola мають цікавіші ідеї про те, як використовувати Edge Plus. Один з варіантів перетворює Edge Plus в станцію відеоконференцій. Так, телефон можна використовувати в якості вебкамери для відеочату. При цьому якість камери на смартфоні значно вища, ніж ноутбука.
Є кілька варіантів використання Ready For / Фото The Verge
Ще один варіант – використання для розваг. Гравці можуть підключити контролер і використовувати Edge Plus як імпровізовану консоль або для запуску мобільних ігор на зразок Fortnite, або для роботи з потоковими службами типу Google Stadia або Microsoft xCloud.
І 4 варіант передбачає, що користувачі також можуть підключити свій телефон як мобільну телеприставку – Motorola передбачає підключити Edge Plus до телевізора готельного номера, отримавши доступ до всіх вже зареєстрованих стрімінгових додатків під час подорожей, не турбуючись про налаштування Wi-Fi або підключення своїх персоналізованих служб в номері.