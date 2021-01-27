Компанія Motorola, що входить до складу Lenovo, представила свій новий флагманський смартфон, що отримав назву Motorola Edge S. Він став першим смартфоном на ринку, що працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 870.

Джерело: IThome

Нагадаємо мобільну платформу Snapdragon 870 ​​Qualcomm офіційно презентували лише минулого тижня. Новинка стала просунутим варіантом Snapdragon 865+.

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Характеристики Motorola Edge S

Смартфон отримав 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2520х1080 пікселів та частотою оновлення зображення 90 Гц.

Motorola Edge S / Фото ithome.com

Цікаво, що фронтальна камера тут подвійна, з модулями на 16 і 8 Мп. Модуль камери врізаний в екран. Основна камера має 4 датчики:

модуль на 64 Мп,

ультраширококутний на 16 Мп,

2 Мп датчик глибини,

ToF.

Ємність акумулятора складає 5000 мАг та підтримує зарядку потужністю 20 Вт. Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані.

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Смартфон має підтримку мережі 5G. також тут передбачений модуль NFC для безконтактної оплати, а також класичний аудіороз'єм 3,5 мм (така рідкість для флагманів). На смартфон встановлена ​​свіжа операційна система Android 11.

Ціна

Motorola Edge S вже надійшла у продаж в Китаї.