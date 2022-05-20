Московський суд арештував російські активи Google

Росія продовжує робити все, щоб світові технологічні компанії більше ніколи не захотіли працювати на її території. Цього разу суд наклав арешт на активи Google.

Арбітражний суд Москви заарештував активи російського офісу компанії Google ще на 500 мільйонів рублів. Це не перший такий арешт.

Цікаво Більшість російських працівників Google покинули країну, – The Wall Street Journal

Що відомо

Як повідомляють джерела, таке рішення суд прийняв як "забезпечувальний захід" за позовом АНО "ТВ-новини", засновника телеканалу RT.

Це поширюється й на ті кошти, які в майбутньому надходитимуть на рахунки американської IT-корпорації.

Компанія вимагає від Google відновити доступ до своїх заблокованих каналів на YouTube і стягнути штраф у разі невиконання рішення суду.

Аналогічний позов раніше подавав підрозділ холдингу "Газпром-медіа", тоді арбітраж також заарештував активи Google на 500 мільйонів рублів.

За кілька днів до цього в Google оголосили про запуск процедури банкрутства для свого російського філіалу, пояснюючи це неможливістю забезпечити роботу офісу в умовах величезних штрафів (на компанію в грудні 2021 року наклали оборотний штраф у розмірі понад 7,2 мільярда рублів у справі про невидалення забороненого в Росії контенту) та зупинки фінансової діяльності на території країни (Google заборонила росіянам проводити будь-які платежі у своїх додатках, в тому числі купувати платні програми, оплачувати підписки, замовляти рекламу, монетизувати контент на YouTube та інше, що неминуче призвело до падіння прибутків з Росії).

За даними американського щоденного видання The Wall Street Journal, більшість співробітників російського Google вже покинули Росію, виїхавши в Дубай, де в компанії є великий офіс. При цьому інша частина працівників вирішила звільнитися та залишитися в Росії.