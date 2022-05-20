Арбітражний суд Москви заарештував активи російського офісу компанії Google ще на 500 мільйонів рублів. Це не перший такий арешт.

Цікаво Більшість російських працівників Google покинули країну, – The Wall Street Journal

Що відомо

Як повідомляють джерела, таке рішення суд прийняв як "забезпечувальний захід" за позовом АНО "ТВ-новини", засновника телеканалу RT.

Це поширюється й на ті кошти, які в майбутньому надходитимуть на рахунки американської IT-корпорації.

Компанія вимагає від Google відновити доступ до своїх заблокованих каналів на YouTube і стягнути штраф у разі невиконання рішення суду.

Аналогічний позов раніше подавав підрозділ холдингу "Газпром-медіа", тоді арбітраж також заарештував активи Google на 500 мільйонів рублів.

За кілька днів до цього в Google оголосили про запуск процедури банкрутства для свого російського філіалу, пояснюючи це неможливістю забезпечити роботу офісу в умовах величезних штрафів (на компанію в грудні 2021 року наклали оборотний штраф у розмірі понад 7,2 мільярда рублів у справі про невидалення забороненого в Росії контенту) та зупинки фінансової діяльності на території країни (Google заборонила росіянам проводити будь-які платежі у своїх додатках, в тому числі купувати платні програми, оплачувати підписки, замовляти рекламу, монетизувати контент на YouTube та інше, що неминуче призвело до падіння прибутків з Росії).

За даними американського щоденного видання The Wall Street Journal, більшість співробітників російського Google вже покинули Росію, виїхавши в Дубай, де в компанії є великий офіс. При цьому інша частина працівників вирішила звільнитися та залишитися в Росії.

Нагадаємо, раніше Google заблокував Youtube-канали RT та Sputnik через розпочату Росією війну проти України. Крім того, облікові записи RT та Sputnik заблокували в TikTok та Facebook. У лютому в Німеччині заборонили мовлення телеканалу RT DE на всіх платформах через відсутність у нього необхідного дозволу відповідно до місцевого законодавства про ЗМІ. На це Росія відповіла припиненням роботи в країні німецької мовної компанії Deutsche Welle. Корпункт телеканалу було закрито, а акредитації всіх співробітників російського бюро анульовано.