Причина досить звична – клімат. Річ у тім, що стать черепахи залежить від температури, при якій інкубується яйце. Якщо температура буде нижчою, ніж 81,86 градуса за Фаренгейтом (27,7 за Цельсієм), на світ з'явиться самець. Вище 88,8 за Фаренгейтом (31,5 за Цельсієм) – самиця. Проміжні температури, а також їх коливання з одного показника на інший, дають рівні шанси. Проблема в тому, що температури останнім часом не коливаються — вони постійно піднімаються.

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Чи є майбутнє у черепах

Це конкретне спостереження проводилось у Флориді, США. Як пише джерело, останні чотири літа тут були найспекотнішими в історії. Враховуючи, що тенденція до потепління характерна для всього світу, то, якщо вона збережеться, популяції черепах в усьому світі будуть під загрозою як ніколи.

З роками ви побачите різке скорочення їх популяції, тому що у нас просто немає генетичного різноманіття. У нас немає необхідного співвідношення самців і самиць, щоб мати змогу успішно розмножуватись,

– коментує Росалес Родрігес, доглядачка морських черепах у зоопарку Маямі.

Сьогодні морські черепахи й без того в небезпеці через браконьєрство та знищення середовища існування. А крім того, Національна океанічна служба США попереджає, що підвищення температури піску може призвести до загибелі новонароджених черепах, а це означає, що незабаром нових дитинчат узагалі не буде.