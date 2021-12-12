Морди та лапи динозаврів могли мати дуже яскраві кольори: дослідження

Кінематограф вкорінив у свідомості образ динозавра у вигляді ящера з темним забарвленням. Та сьогодні ми знаємо, що багато з них мали пір'я. А тепер виявляється, що вони були ще і яскраво забарвлені.

Якщо подивитися на птахів, які є близькими родичами динозаврів, то можна помітити, що їхня шкіра часто може бути яскравою. Наприклад, червоні гребені у півнів, яскраво забарвлені у різні кольори лапи чи яскраво-жовті мішки на дзьобі пелікана. Палеонтологи припускають, що динозаври також могли мати такі яскраве різноманіття забарвлення шкіри. Ба більше, "лице" та лапи могли мати різний колір.

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Спрощене еволюційне дерево, яке демонструє як проявляються яскраві кольори у різних тварин / Фото Evolution

Детальніше про яскравий образ динозавра

Припущення щодо яскравого забарвлення деяких частин тіла динозаврів було зроблене на основі масштабного дослідження. У ньому вчені дослідили останнього спільного предка динозаврів та птахів, а також черепах, крокодилів та близько 4 тисяч видів птахів. Ці тварини були обрані тому, що є родичами вимерлим динозаврам.

Палеонтологи виявили, що останній спільний предок мав 50% шансів на те, щоб його шкіра була яскраво забарвлена. А от кігті та пір'я, ймовірно, не було таким яскравим – дослідження показало нульовий шанс на це.

Яскраві кольори шкіри у птахів з'являються завдяки природним органічним пігментам каротиноїдам. Тварини отримують їх з їжі. Але ці пігменти дуже погано виявляються у скам'янілостях, тому ми й не впевнені щодо кольору шкіри прадавніх динозаврів.

Птахи здобувають каротиноїди у такій їжі як рослини та безхребетні. Тому, наприклад, м'ясоїдні птахи мають не таке яскраве забарвлення, як травоїдні. Також виявилося, що травоїдні птахи та ті, які харчуються безхребетними мають більшу варіативність забарвлення шкіри, чим м'ясоїдні птахи та тварини. Знаючи це, науковці почали досліджувати раціон динозаврів, а також те, як він змінювався у різних груп.

Різні групи динозаврів переходили на дієту з величезним переважанням рослин чи змішану дієту. Цей перехід, ймовірно, призвів до зміни забарвлення шкіри та неоперених тканин,

– розповідає автор дослідження Джулія Кларк.

Тому, вважають вчені, динозаври могли мати дуже яскраві кольори шкіри. Водночас з цим колір лап та колір морди міг відрізнятися. Також, припускають палеонтологи, колір шкіри міг змінюватися у деяких видів у залежності від сезону (наприклад, яскравіший колір під час сезону спарювання), віку та раціону.