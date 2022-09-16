Monobank відбив найбільшу DDoS-атаку у своїй історії, – Гороховський

У п'ятницю, 16 вересня, було здійснено масовану DDoS-атаку на Monobank. Глава банку Олег Гороховський повідомив, що її вдалося відбити, хоч це і була найсерйозніша кібератака за усю історію установи.

Як повідомляє 24 канал, наразі робота усієї системи Monobank працює у штатному режимі. Про це Олег Гороховський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Кібератаки на Україну продовжуються

Ще перед початком повномасштабного вторгнення росія почала здійснювати кібератаки на різні установи в Україні. Ці атаки тривають і досі. На щастя серйозних наслідків досі завдано не було. Все завдяки спільній роботі різних служб, які за цей час навчилися реагувати на небезпеки у кіберпросторі, успішно попереджати їх, відбивати, та швидко долати наслідки.

Питання кібербезпеки є вкрай важливим і у мирний час. Тим гострішим воно є коли країна-агресор постійно намагається завдати шкоди цивільним і у кіберпросторі. Саме тому варто подбати й про особисту кібербезпеку. Ось кілька важливих порад від Дерспецзв'язку:

Змінити всі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Змініть паролі також у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили.

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусу. Обов’язково встановіть його, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Пам’ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом, виграші у лотерею, листи від магазинів. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

При отриманні подібних листів, звертайте особливу увагу на e-mail відправника, адже часто хакери атакують з адрес, які майже ідентичні до адрес офіційних джерел, відрізняючись всього на одну букву.

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Не довіряйте сумнівним телеграм-каналам чи новинним сайтам, про які вперше чуєте. Часто за такими повідомленнями ховаються фішингові атаки.

Якщо ви завантажили небезпечний файл на робочому комп’ютері, повідомте про це службу інформаційної безпеки. Про кіберінциденти можна також повідомлятиза електронною адресоюабоза адресою