Як повідомляє 24 канал, наразі робота усієї системи Monobank працює у штатному режимі. Про це Олег Гороховський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Не пропустіть Як захистити дані на своєму смартфоні від кібератак та фішингу

Кібератаки на Україну продовжуються

Ще перед початком повномасштабного вторгнення росія почала здійснювати кібератаки на різні установи в Україні. Ці атаки тривають і досі. На щастя серйозних наслідків досі завдано не було. Все завдяки спільній роботі різних служб, які за цей час навчилися реагувати на небезпеки у кіберпросторі, успішно попереджати їх, відбивати, та швидко долати наслідки.

Питання кібербезпеки є вкрай важливим і у мирний час. Тим гострішим воно є коли країна-агресор постійно намагається завдати шкоди цивільним і у кіберпросторі. Саме тому варто подбати й про особисту кібербезпеку. Ось кілька важливих порад від Дерспецзв'язку:

Змінити всі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Змініть паролі також у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили.

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусу. Обов’язково встановіть його, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Пам’ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом, виграші у лотерею, листи від магазинів. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

При отриманні подібних листів, звертайте особливу увагу на e-mail відправника, адже часто хакери атакують з адрес, які майже ідентичні до адрес офіційних джерел, відрізняючись всього на одну букву.

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Не довіряйте сумнівним телеграм-каналам чи новинним сайтам, про які вперше чуєте. Часто за такими повідомленнями ховаються фішингові атаки.