Починаючи з квітня 2020 року в умовах користування сервісом monobank було розміщене посилання, яке давало можливість отримати безкоштовну платинову картку першому, хто за цим посиланням перейде. Проте жодна людина так і не натрапила на подарунок.

Посилання додали 1 квітня 2020 року. Про це пише видання ain.ua з посиланням на Олега Гороховського, співзасновника monobank.

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Що відомо

Посилання було заховане на 66 сторінці правил користування і пропонувало користувачеві заповнити форму необхідними банку даними та поділитись посиланням з двома друзями, які також отримали б подарункові карти.

Як повідомив Олег Гороховський, за посиланням так ніхто і не перейшов. За його словами, це показує, що такі правила пишуться юристами для юристів, а для звичайного клієнта вони абсолютно непотрібні.

Бізнеси по всьому світу генерують гігабайти нікому непотрібної юридичної лабуди. Одні юристи пишуть, інші читають, треті перевіряють, четверті аудіюють... А бізнесмени платять їм усім. Поважаю! Думаю, це дуже важливо для клієнтів,

– написав Олег Гороховський на своїй сторінці.

Зараз посилання вже прибрали. Загалом воно було доступне майже 9 місяців.