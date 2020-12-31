Популярний онлайн-банк monobank вирішив теж підвести підсумки 2020 року та оприлюднив цікаву статистику та фактами про своїх клієнтів. Зокрема, банк назвав найпопулярніший смартфон, яким користуються його клієнти.

Ним виявився iPhone 7. А от найпопулярніший месенджер не здивував – це Viber, частка користувачів Viber в загальній структурі клієнтів monobank – 60% - сказано на офіційній сторінці monobank.

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Нагадаємо, що саме Viber є найпопулярнішим месенджером в Україні, ним користуються 96% українців, які мають смартфон.

Ще трохи статистики

У 2020 році до monobank приєдналось понад мільйон користувачів, а саме 1,3 мільйона.

Також цікаво, що найдорослішому клієнтові онлайн-банку 99 років.

Чоловіки обирають monobank дещо частіше. ніж жінки. Експерти нарахували 57,2% чоловіків з усієї клієнтської бази та 42,8% жінок.

Киян серед усіх користувачів онлайн-банку – 16,4% .

Нагадаємо, наприкінці листопада monobank подолав позначку у 3 мільйони клієнтів. Анонс додатку monobank відбувся 15 листопада 2017 року. Тоді він став доступним для користувачів iOS. А 17 листопада онлайн-банк змогли завантажити і власники девайсів на Android.

При цьому плани у творців банку дуже амбітні – вже у 2021 році клієнтську базу хочуть розширити до 5 мільйонів клієнтів.