Археологи відшукали один з найдавніших монетних дворів у світі

Вивчення історії виготовлення платіжних принад – це захоплива справа. Найдавніші місця виготовлення монет зафіксовані в Лідії, Мала Азія, та в Індії. Сміливо можна додати до цього короткого списку й Китай. Нещодавно там знайшли монетний двір, який, можливо, є одним з найдавнішим монетних дворів світу.

Китайські вчені знайшли біля міста Чженчжоу, провінція Хенань, Китай, залишки стародавнього монетного двора. Він розташовувався на території бронзового ливарного цеху. Там давні майстри Піднебесної виготовляли незвичні стандартизовані монети-лопати.

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Монети у формі лопати, які використовували у давньому Китаї / Фото Antiquity

Монети-лопати держави Чжен

Монети, які формою нагадували лопати були звичним явищем на території сучасного Китаю сотні років. Лише близько 221 року до нашої ери Імператор Цінь Ши Хуан-ді скасував виробництво цих монет.

Такі монети мали порожнисте гніздо, що нагадує металеву лопату. Це гніздо було з часом перетворено на тонку та плоску деталь. З часом на монетах були нанесені символи для позначення їх номіналу.

Знайдений монетний двір являє собою приклад одного з найстародавніших монетних дворів у світі. Він існував за панування держави Чжен (806—375 роки до нашої ери), але близько 450 року до нашої ери місто було покинуте. Ймовірно, монетний двір також був закритий.

Чому китайці використовували монети дивної форми

На диво така форма була досить зручною для жителів давньої держави Чжен.

Монети-лопати мали спеціальний отвір, через який просовувалася нитка. Ниткою власник монет скріпляв їх, щоб не загубити. На монетах було вказано в якому саме місті вони були виготовлені.