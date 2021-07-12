Ударні кратери від зіткнень з космічними тілами добре видно на Місяці, але на Землі їхні сліди втрачені, оскільки на планеті присутні атмосферне вивітрювання і тектоніка плит. Проте нам відомо, що рання Земля піддавалася жахливим метеоритним бомбардуванням. Вони чинили істотний вплив на хімічний склад приповерхневих шарів планети і її здатність підтримувати життя. Дослідження про це представили на конференції Goldschmidt Geochemistry.

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Про що говорить дослідження

Частково сліди цих подій збереглися в деяких стародавніх породах.

Все тому, що гігантські удари від астероїдів викидали розплавлені частинки породи на кілометри навколо себе.

Ці частинки потім охолоджувалися і падали на поверхню, осідаючи на каменях у вигляді невеликих оплавлених "сферул".

На основі цих даних вчені з Південно-Західного дослідницького інституту (США) розробили нову модель ударного потоку і порівняли результати її тестування зі статистичним аналізом даних про давню Землю.

Таким чином, вони прийшли до висновку, що на нашу планету між 3,5 і 2,5 мільярда років тому могло приходитися в 10 разів більше зіткнень, ніж вважалося раніше. Багато з них були дійсно гігантськими – Земля піддавалася атакам астероїдів, порівнянних з астероїдом Чиксулуб, який, як вважається, прискорив масове вимирання динозаврів.

Такі масштабні небесні тіла падали на планету в середньому кожні 15 мільйонів років.