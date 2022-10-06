Те, що знайшли вчені – і вперше успішно нанесли на карту – було своєрідним зоряним кладовищем, яке значно перевищує висоту нашої власної галактики. Опублікувавши своє супровідне дослідження в Щомісячному віснику Королівського астрономічного товариства, дослідники влучно назвали відкриття "галактичним підземним світом".

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"Висота" галактичного підземного світу більш ніж втричі перевищує висоту самого Молочного Шляху. І дивовижні 30 відсотків об'єктів були повністю викинуті з галактики,

– сказав провідний автор дослідження Девід Суїні, аспірант Сіднейського інституту астрономії.

Зоряне кладовище

Як чорні діри, так і нейтронні зорі утворюються в результаті наднової, катаклізму вибуху, який відбувається, коли масивні зірки стискаються в себе в кінці свого життєвого циклу. Потужний вибух викидає ці зоряні залишки в темні області космосу, де вони стають невловимими для астрономів.

Але шляхом ретельного моделювання тривалості життя квондам-зірок дослідники змогли передбачити, куди потрапляють їхні "трупи".

Вибухи наднових асиметричні, і їх залишки викидаються на високій швидкості – до мільйонів кілометрів на годину. Що ще гірше, це відбувається в невідомому і випадковому для кожного об'єкта напрямку,

– зазначив Суїні.

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Велика таємниця

Складання карт цього підземного світу є захоплюючою, однак дуже непростою справою. Але вчених особливо здивував склад цього зоряного кладовища. За словами Суїні, компактні залишки мертвих зірок показують принципово інший розподіл і структуру середовища, ніж у видимій галактиці.

Загалом вчені очікували, що галактичний "підземний світ" буде відрізнятися від того, що ми спостерігаємо, але в загальних рисах він залишатиметься схожим. Натомість різниця доволі ґрунтовна – цього дослідники не чекали і тепер їм потрібно розібратися з усім цим.