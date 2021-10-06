Молочний Шлях чи Чумацький Шлях: як правильно називаєтся наша галактика

Безмісячними ночами, коли не видно хмар, на небі можна побачити світлу смугу. Якщо подивитися на неї у бінокль чи телескоп, то ми помітимо, що вона складається з мільйонів зірок. Та довгий час люди не знали того, що собою являє смуга. Тому придумували різноманітні легенди, щоб це пояснити.

Ця смуга – це наша Галактика, яку ми можемо спостерігати з середини. Але як вона правильно називається: Галактика, Чумацький Шлях чи Молочний Шлях?

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Як правильно називати Галактику

Правильно говорити так, як вам зручно. Адже офіційної назви немає. Наприклад, Міжнародний астрономічний союз, як повідомила пресслужба організації, офіційно не затверджував назву цього об'єкта. Або принаймні там не чули про таке рішення.

Та у науковій спільноті повелося, що Галактику називають саме так, з великої літери, щоб не сплутати з іншими галактиками.

Також використовують назву Молочний Шлях. Ні, це не русизм, як можна було подумати. Молочний Шлях або Milky Way, це стародавня назва Галактики, яку придумали ще греки.

Молочний Шлях – це наукова назва, а Чумацький Шлях – це народна. Наприклад, є Велика Ведмедиця – це наукова назва, а Великий Ківш чи Великий Віз – народна. Або Плеяди – це наукова назва, а Стожари чи Квочка – народна. Богдан Плисюк Вчитель фізики та астрономії Тернопільської ЗОШ І-III ст. №27, викладач Тернопільської малої академії наук

Тому науковці використовують саме ці назви – Галактика чи Молочний Шлях. Вони ніким не погоджувалися, але це щось на кшталт неписаного правила. Це дозволяє уніфікувати, наприклад, наукові роботи. Адже у багатьох народів світу існують власні назви Молочного Шляху.