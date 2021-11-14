Дослідження науковців з Університету Аделаїди та Університету Копенгагена виявило, що діяльність давньої людини мала важливішу роль у зникненні мамонтів, ніж підвищення температури. Вивчали вимирання ссавців 5 років.

Читайте також Мамонти вимерли не через людей: науковці знайшли причину

За допомогою реконструкції вчені визначили, що саме людська рука стала причиною вимирання мамонтів.

Полювання на мамонтів значно скоротило їхню популяцію / Фото jfhdigital

Популярна теорія про зникнення мамонтів внаслідок кліматичної катастрофи виявилася не до кінця правдивою, стверджують науковці.

Ми не кажемо, що зміна клімату не мала ролі, ми говоримо, що люди відігравали важливішу роль, ніж раніше вважалося,

– розповів провідний автор дослідження Демієн Фордхем.

Група вчених виявила, що під час кліматичних змін, 4 тисячі років тому, люди активно знищували мамонтів задля шкіри та м’яса.

Що відомо про мамонтів Ці ссавці могли сягати висоти до 6 метрів та маси тіла в 14 – 15 тонн. Давні мамонти були вдвічі більші за найбільших сучасних ссавців – африканських слонів. Найдревніші представники виду з’явилися приблизно 5 мільйонів років тому. Останні мамонти жили в Арктиці до ІІ тисячоліття до нашої ери – на той час арктичні острови були недосяжні для людей.

Без людей мамонти вижили б

Науковці дослідили весь шлях вимирання мамонтів у Євразії протягом 21 тисячі років. Команда використовувала скам’янілості та ДНК тварин для моделювання мамонта.

Це цікаво Астрофізики висунули нову гіпотезу походження темної матерії

На дослідження вчені витратили 5 років.

Ми знаємо, що люди використовували шерстистих мамонтів для отримання м’яса, шкіри, кісток і слонової кістки. Однак досі було важко розкрити точну роль потепління клімату та людського полювання на його вимирання,

– зазначив Фордхем.

Мамонти могли жити донині, якби не діяльність людини / Фото softpedia

За результатами дослідження, мамонти могли б жити ще тисячі років у Арктиці та навіть побачити сучасність, якби не людська діяльність.

"У нашій симуляції ми вилучили людей зі світу, і побачили стійкість шерстистих мамонтів. Це змушує нас вірити, що в деяких місцях вони могли б протриматися набагато довше і потенційно дожити до наших днів", – підсумував науковець.