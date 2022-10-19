Про відкриття оголосив президент Регіональної ради зі збереження культурної спадщини Анталії професор Осман Еравшар. За його словами, знахідку зробили у церкві, названій на честь Святого Миколая, який, як відомо, народився й жив у цій місцевості.

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Що знайшли археологи

Еравшар зазначив, що нині існуюча церква була побудована у VII-VIII століттях над більш ранньою, єпископом якої й був Святий Миколай.

Нові знахідки зроблені саме в залишках ранньої церкви, які були поховані під відкладеннями.

Храм, де в III-IV століттях служив святий Миколай, було знайдено на глибині 7-8 метрів під землею.

Під час розкопок також було відкрито підлогу, якою ходив один із найвідоміших у світі святих.

Однак тут все ж варто додати "можливо", оскільки розкопки самої могили ще не проводилися. Археологи збираються спочатку провести додаткові дослідження, а тоді, за потреби, розкопають поховання, щоб уточнити, кому воно належить.

Коли покладену в 1970-х роках плиту підлоги зняли, було проведено розкопки. Результатом стало підлогове покриття церкви початку IV століття. Колеги, які проводили розкопки, готують про це публікацію. Насправді це підлога того часу, коли жив святий Миколай. Це надзвичайно важливе відкриття, перша знахідка того періоду. Ми розглядаємо знахідку як скарб, який ще трохи подовжить архітектурну історію та іконографічну цінність храму. Скоро вона буде готова для огляду,

– каже професор Еравшар.

Проблемою є те, що храм періодично затоплює – він знаходиться майже на 2 метри нижче рівня моря. Це може ускладнити роботу.



Розкопки у церкві міста Демре / Фото Demirören



Розкопки у церкві міста Демре / Фото Demirören



Розкопки у церкві міста Демре / Фото Demirören

Святий Миколай: що про нього відомо

Святий Миколай (відомий також як Миколай Угодник, Миколай Чудотворець, Миколай Мирлікійський) народився в Патарі на території сучасної Туреччини, в одному з важливих портових міст, у сім'ї багатого торговця пшеницею. Згодом він став єпископом у місті Мири (сучасний Демре) і тут же був похований. Церква, в якій Миколай служив єпископом, має дуже важливе значення у християнському світі, особливо для православних. Щороку це місце відвідують тисячі туристів.

У церкві стоїть саркофаг римського періоду, прикрашений риб'ячою лускою та листям аканта, який, як вважається, належав святому. Однак мощі з нього були вилучені та перевезені ще в Середні віки, тому досі неясно, кому вони належали.



Саркофаг у церкві міста Демре / Фото Demirören