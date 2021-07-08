Чому модуль "Пірс" відєднають від МКС

Річ у тім, що на 21 липня заплановано запуск багатофункціонального лабораторного модуля "Наука", який стане новою частиною російського сегмента МКС. Введення даного блоку в експлуатацію вимагає відведення з орбіти модуля "Пірс".

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У зв'язку з цим відстикування транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-16" разом зі стикувальним відсіком-модулем "Пірс", чиє місце на МКС займе модуль "Наука", запланована на 23 липня (за умови запуску "Науки" 21 липня). Вхід у щільні шари атмосфери і подальше затоплення вогнетривких елементів конструкції корабля і модуля відбудеться в вільному від руху кораблів районі акваторії Тихого океану через 4 години після розстикування,

– йдеться у повідомленні державної корпорації.



Моудль "Пірс" використовується як стикувальний шлюз / Фото "Роскосмос"

Яку функцію на МКС виконує модуль "Пірс"