Модуль Міжнародної космічної станції згорає в атмосфері: відео

Багато супутників на низькій навколоземній орбіті дистанційно зводяться в кінці своєї роботи. Це робиться, щоб контрольовано їх затопити в Тихому океані. Не виключенням став й модуль МКС "Пірс", який належав Російській Федерації.

Модуль "Пірс" працював у складі Міжнародної космічної станції з 2001 року. Як зрозуміло з назви, він виконував роль вузла для стикування космічних кораблів. Також з "Пірса" здійснювали вихід у відкритий космос російські космонавти. 26 липня 2021 року модуль був від'єднаний від МКС, щоб його замінив скандальний модуль "Наука". Астронавт ESA Тома Песке показав нам, як "Пірс" згорав в атмосфері Землі.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Російський модуль "Пірс" згорає в атмосфері: дивитись відео онлайн

"Пірс" падає в океан

"Пірс" був від'єднаний від МКС завдяки російському вантажному космічному кораблю "Прогрес". Завдяки власним двигунам "Прогрес" забезпечив збільшення дистанції від МКС. Після цього корабель дав гальмівний імпульс двигунами, щоб звести з орбіти як себе, так і під'єднаний "Пірс".

Читайте за темою Російський модуль "Пірс" Міжнародної космічної станції затоплять в океані



"Прогрес" разом з "Пірсом" віддаляються від МКС / Фото NASA / Flickr Johnson

На відео видно, як модуль МКС "Пірс" згорає в щільних прошарках атмосфери. Поступово від нього відпадають різноманітні частини конструкції, які також згорають.

26 липня 2021 року залишки "Пірсу" та "Прогресу", які не згоріли в атмосфері, впали в південній акваторії Тихого океану – в місці, відомому як точка Немо.



"Прогрес" та "Пірс" віддаляються від МКС / Фото NASA / Flickr Johnson