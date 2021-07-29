Модуль "Наука" успішно пристикували до Міжнародної космічної станції

У четвер, 29 липня, "Роскосмос" та NASA провели успішне стикування модуля "Наука" з Міжнародною космічною станцією. Тепер Орбітальна станція отримала новий елемент для роботи – наукову лабораторію для проведення експериментів.

Модуль "Наука" розпочали ще у 1995 році, а запустити його до МКС планували у 2007 році, однак щось пішло не так і "Роскосмос" дещо запізнився. Кілька останніх років запуски модуля переносили і таки запустили його 21 липня.

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Як проходив процес стикування

Подорож "Науки" до станції була довгою:

все почалося ввечері в середу, 21 липня;

політ тривав майже вісім діб;

за цей час було виявлено низку проблем, однак деякі зних вдалося усунути;

кілька разів відбулося коригування траєкторії та зміна орбіти.

Лабораторний модуль обладнаний системою зближення і стикування "Курс" і саме її застосували застосувати під час стикування – все пройшло в автоматичному режимі. До речі, на випадок її відмови могли застосувати систему ручного стикування з використанням ручного телеоператорного режиму управління (ТОРУ). Цей режим використовується космонавтами для стикувань безпілотних апаратів вже близько 30 років.

Що буде з модулем "Наука" після стикування

Спочатку "Наука" була дублером першого модуля МКС "Зоря", однак потім стала самостійним модулем, який повинен був увійти до складу російського сегмента ще 12 років тому.

Після стикування новий модуль потрібно буде підключити до всіх систем станції, розібрати і встановити обладнання. Передбачається, що космонавтам буде потрібно приблизно вісім разів вийти у відкритий космос для того, щоб підключити кабелі систем електроживлення і зв'язку, "розпакувати" і підготувати до роботи європейський маніпулятор ERA, встановити телекамери і поручні для роботи на зовнішній поверхні модуля.

Найпомітнішу частина роботи буде зроблено за допомогою ERA: маніпулятор повинен буде зняти з "Світанку" шлюзову камеру, яка чекала цього моменту 11 років, і пристикувати її до "Науки". Надалі ERA і шлюзова камера дозволять скоротити кількість виходів космонавтів у відкритий космос – наукові прилади екіпаж буде встановлювати зовні МЛМ на спеціальні робочі місця маніпулятром з ШК.

На льотні випробування модуля відведено 12 місяців з моменту пуску – тільки через рік МЛМ буде вважатися офіційно введеним в експлуатацію.

Модуль "Наука" став четвертим великим науковим модулем МКС нарівні з американським "Дестіні", європейським "Коламбус" і японським "Кібо".

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У початкових планах МКС ніякої "Науки" не передбачалося. Планувалося, що Росія встановить два великих дослідних модулі і науково-енергетичну платформу з великими сонячними батареями. Потім місце двох науково-дослідних модулів у планах зайняв один-єдиний – власне, "Наука", а місце науково-енергетичної платформи – два науково-енергетичних модулі НЕМ.

Однак НЕМи до МКС, швидше за все, вже не полетять – недобудований модуль тепер планується зробити базовим елементом національної російської станції, яку плнують збудувати на орбіті.