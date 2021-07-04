На Міжнародній космічній станції вдало модифікували гени: дослідження

За межами магнітосфери Землі астронавти можуть піддаватися ризику пошкодження ДНК, викликаного високоенергетичним космічним випромінюванням. Це значно ускладнює майбутні космічні подорожі у далекий космос. На МКС астронавти змогли вдало відредагувати гени, щоб запобігти шкідливому впливу космічного випромінювання.

Дволанцюгові розриви – це тип пошкодження ДНК, який може бути відновлений двома основними шляхами: негомологічними з'єднаннями кінців, під час якого в місце розриву можуть додаватися спеціальні вставки, і гомологічна рекомбінація, при якій послідовність ДНК часто залишається без змін. Завдяки інструменту редагування генів CRISPR дослідники на борту МКС редагували колонії дріжджів, щоб вивчити, як вони відновлюють пошкодження свого ДНК, що може стати першим кроком до пошуку способів захисту астронавтів від випромінювання космосу.

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Астронавтка NASA Крістіна Кох виконує CRISPR-редагування колоній дріжджів на борту МКС / Фото EurekAlert

Детальніше про експеримент на борту МКС

CRISPR – це одне з найважливіших наукових досягнень останнього десятиліття, яке дозволяє вченим легко вносити зміни у геноми живих клітин. Це потенційно може допомогти у боротьбі з цілим рядом захворювань, такими як рак, ВІЛ, м'язова дистрофія або діабет.

Та є велика група проблем зі здоров'ям, на яких досі не тестувати CRISPR, – це ті проблеми, які виникають в результаті космічних подорожей.

Для нового дослідження науковці проєкту Genes In Space вивчали, чи по-іншому клітини поводяться в умовах мікрогравітації. Астронавти використали CRISPR-редагування колоній дріжджів на МКС, щоб утворити в їхньому геномі дволанцюговий розрив. Вчені спостерігали, як дріжджі справляються з цим пошкодженням в умовах невагомості, а потім порівняли результати з контрольними групами на Землі.

Дослідження показало, що деякі з піддослідних колоній змогли вилікувати пошкодження. Вчені будуть спостерігати за цим і надалі, щоб зрозуміти, як людина може справлятися з іонізуючим випромінюванням у космосі.