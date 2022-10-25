Зрозумівши особливості та плюси такого формату — можна багато виграти та використати переваги саме цього інструменту задля досягнення цілей. Сьогодні це не просто можливість, а сучасна зброя кожного бізнесу. Спеціально для 24 каналу керівник університетської програми GlobalLogic в Україні Євген Сакало підготував кілька актуальних та корисних порад.

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Онлайн формат — це new normal, інструмент доступний кожному. Хіба не в цьому сила? Онлайн подія або панельна дискусія з’явилася на початку пандемії як вимушена міра, а зараз це нова сутність та опція для вибору.

Як зробити івент доступним для широкої аудиторії

Які можуть бути формати онлайн-подій. Тут цікаво, адже річ йде не тільки про масштабні івенти на кшталт форумів на тисячі людей. Онлайн-подія може бути просто стрімом на вашому YouTube каналі або у будь-якій соцмережі, де є можливість знімати наживо. Тобто фактично ви можете запустити панельну дискусію на своїй сторінці та обговорити зі своїми підписниками щось на рахунок популярних навичок на ринку праці або топ-10 професій, які мають попит прямо зараз.

Як і на офлайн події, в онлайні також є той, хто проводить етер. Це так званий модератор, або людина, яка не дасть дискусії піти не в тому напрямку. Тут варто виділити три важливі тези:

Модератор події – це не даність, а навичка. Аргументи типу "я вмію виступати на публіку" або "я розбираюсь у цій темі" не працюють, потрібно навчитися.

Аргументи типу "я вмію виступати на публіку" або "я розбираюсь у цій темі" не працюють, потрібно навчитися. Модератор має бути кмітливим. Це історія про вміння пожартувати, вчасно вставити факти, аналітику, спровокувати дискусію коли нудно, або коректно погасити пристрасті коли занадто спекотно. Вміння відійти на другий план коли це потрібно, або увімкнутися у дискусію, коли хтось "випадає".

Це історія про вміння пожартувати, вчасно вставити факти, аналітику, спровокувати дискусію коли нудно, або коректно погасити пристрасті коли занадто спекотно. Вміння відійти на другий план коли це потрібно, або увімкнутися у дискусію, коли хтось "випадає". Модерувати це не про "передавати слово" або "представити учасників". Це про гнучкість, вміння маневрувати та здатність робити подію цікавою для її учасників та слухачів.

Важливо! Перед початком зустрічі потрібно налагодити контакт з учасниками події. Спершу познайомитися, потім зібратися на тестовий дзвінок, дізнатися деталі про кожного з учасників. Необхідно запитати в учасників "Що вам важливо проговорити?", адже саме вони є головними дійовими особами.

Лайфхаки, як зробити все на відмінно

Роздрукуйте ключову інформацію, щоб не бігати по екрану очима. Виділіть головні тези та структуру, щоб не загубити думку. Одягніться формально, щоб мати кращий вигляд ніж агент Сміт. Ваш зовнішній вигляд так само показує підготовку до події та викликає симпатію. Подбайте про фон, світло, звук та нормальний зв’язок. Погано працює щось з цього – автоматично втрачається увага слухачів та учасників. До того ж всі втрачають час. Апелюйте до того, що раніше казали або писали учасники дискусії. Це викликає довіру та показує вашу підготовку та компетентність. Комунікуйте з глядачами, закликайте їх бути активними та розповідати цікаву інформацію. Без взаємодії втрачається найголовніше – увага.

Незамінна людина на вашому віртуальному майданчику – помічник, бажано з технічними навичками на бекенді, адже в процесі може виникнути купа несподіванок. Помічник допоможе впоратися з технологічними викликами. Також буде не зайвим і ко-модератор чатів. Його головна роль — зачитувати питання та відповіді.

Етап – пост продакшн

Панельна дискусія, як і будь-яка комунікаційна подія, має завершуватися логічним епілогом. Учасникам приємно буде отримати від вас матеріали, записи, контакти організаторів, посилання тощо. Якщо в учасників події були додаткові запитання – ви можете на них відповісти письмово. Для розуміння що було добре, а над чим ще можна попрацювати, варто створити фідбек форму для зауважень та пропозицій. Якщо навпроти чогось з цих пунктів ви не можете поставити галочку – вам є куди рости та розвиватися. Підготовка до івенту – це завжди відповідальний процес та багато викликів в першу чергу для себе. Завдяки систематизованій підготовці вам вдасться нічого не впустити, а після події отримати три "так" від самого себе.

Популярність онлайну та його майбутнє

Ще задовго до пандемії людство глобально почало переходити на месенджери, а згодом – на Zoom-зустрічі саме для комунікації. Наразі існує велика кількість програм, які надають можливості для організації якісного спілкування з будь-якої точки планети. Події останніх років розширили діапазон інструментів таких програм, тепер Zoom або GoogleMeets – це must have нашої реальності.

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Чи може онлайн формат стати ще кращим? Так, може. Можливо вже зовсім скоро під час конференцій за робочим столом будуть сидіти наші проєкції, а модератором на івенті буде штучний інтелект. Тут можна багато фантазувати, але висновок вимальовується такий: онлайн-формат це безмежне джерело для можливостей та розвитку. Звісно, це не те саме, що зустрітися з людиною в житті, обмінятися поглядами та потиснути один одному руки. Але в умовах коли у світі постійно відбуваються зміни, час набуває все більшої цінності, або вам подобається постійно подорожувати й працювати звідусіль – саме онлайн формат це той самий інструмент, який дає можливість встигати більше.